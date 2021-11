Incidente mortale a Carpi: ciclista viene travolto e perde la vita

Nella serata di oggi a Carpi si è verificato un incidente dove purtroppo ha perso la vita un ciclista.Il sinistro è avvenuto nella periferia della città.

Secondo una prima ricostruzione il ciclista sarebbe stato investito da un mezzo circa all’incrocio tra via dell’Industria e via Guastalla e sarebbe stato poi sbalzato sull’asfalto, in una caduta che gli è stata fatale.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo in bici non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è anche intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso e la gestione del traffico