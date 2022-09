Incidente a Carpi. Scontro tra auto, suv e bicicletta

Intorno alle 14.00 di questo pomeriggio si è verificato un incidente a Carpi lungo via Nuova Ponente nel tratto compreso tra Via B.Losi e Via Industria.

Per cause in corso di accertamento della Polizia Locale delle Terre d'Argine, un Suv e un'auto si sarebbe scontrate. A seguito del forte impatto sarebbe stata coinvolta anche una persona a bordo della sua bicicletta sbalzato rovinosamente a terra mentre procedeva lungo la via. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 per prestare al ciclista che avrebbe riportato gravi ferite e anche ai due automobilisti coinvolti che non sarebbero in pericolo di vita.

La strada era stata chiusa al transito tra Via B.Losi e Via Industria per consentire le operazioni di recupero dei mezzi e i rillievi da parte delle Forze dell'Ordine. Il traffico è poi tornato regolare poco prima delle 17.00