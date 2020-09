Auto contro scooter a Casinalbo, chiusa via Giardini

Uno scooter e un'auto si sono scontrati oggi intorno alle 19.40 in località la Bertola di Casinalbo. Ad avere la peggio l'uomo in sella alle due ruote, che procedeva verso Formigine quando ha impattato contro l'utilitaria condotta dalla donna: ancora da chiarire la dinamica della manovra che ha portato allo scontro, avvenuto in corrispondenza del ristorante Binario 14.

Il motociclista, sbalzato a terra, è stato soccorso dal personale sanitario e dal medico del 118: è rimasto cosciente e non pare aver riportato lesioni particolarmente gravi. L'ambulanza lo ha portato al vicino ospedale di Baggiovara.

Sul posto per i rilievi una pattuglia dei Carabinieri: via Giardini è stata chiusa in corrispondenza dell'incidente e il traffico è stato deviato nelle strade laterali.