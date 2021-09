Auto fuori strada e conducente ferito, chiusa via Emilia Ovest a Castelfranco

Un incidente ha bloccato la statale in direzione Modena a partire dalle 20. Lesioni lievi per l'automobilista

/ Via Emilia Ovest

Un incidente ha paralizzato la via Emilia tra Modena e Castelfranco nella prima serata di oggi. Intorno alle 20, infatti, un'auto è uscita di strada, incastrandosi sotto il guard rail. Sul posto è intervenuto il 118 insieme ai Vigili del Fuoco, per estrarre e assistere il conducente. Fortunatamente non si è trattato di un incidente dalle conseguenze fisiche gravi.

A risentirne è stata la circolazione, che è di fatto stata interrotta, causando lunghe code in ambo i sensi. La situazione è tornata regolare solo dopo le ore 22. Accertamenti da parte dei Carabinieri di Castelfranco Emilia.