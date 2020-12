Carambola fra cinque auto, riaperto dopo due ore il cavalcavia Cialdini

Ha riaperto intorno alle 11, dopo quasi due ore di chiusura, il cavalcavia Cialdini su cui nella mattinata di oggi, giovedì 31 dicembre, è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto cinque auto. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Modena, impegnata a effettuare i rilievi anche su altri sinistri avvenuti nelle stesse ore.

L’episodio sul cavalcavia Cialdini è avvenuto intorno alle 8.30 nel tratto più elevato del ponte, che in alcuni punti presentava l’asfalto ghiacciato. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Fiat 500, una Jeep, una Lancia Y, una Ford Focus e una Skoda. Dopo l’arrivo delle pattuglie dell’Infortunistica il ponte è stato chiuso per permettere agli operatori di svolgere gli accertamenti sull’accaduto e per avviare le operazioni di messa in sicurezza della strada.

Inoltre, è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare soccorso ai conducenti, rimasti lievemente contusi.