Incidente sul cavalcavia, disagi al traffico a Modena Nord

Pochi minuti dopo le ore 14 due auto che stavano percorrendo il cavalcavia sull'autostrada (viale Virgilio) sono rimasti coinvolte in uno scontro semi-frontale. E' avvenuto sulla rampa a pochi metri dalla rotatoria G.B. Marino. A seguito dell'impatto i mezzi hanno completamente bloccato la circolazione sul ponte e tre persone sono rimaste ferite.

Ad avere la peggio la passeggera di una delle due auto, che è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza del 118. Per lei un trauma cranico considerato di media gravità. Lesioni non particolarmente gravi per gli altri automobilisti coinvolti.

La Polizia Locale di Modena si è vista costretta a chiudere al transito il cavalcavia per consentire i soccorsi e poi i rilievi del sinistro. La circolazione è ripresa dopo circa un'ora a senso unico alternato, in attesa della completa rimozione dei veicoli. Disagi nella viabilità circostante.