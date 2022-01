Auto esce di strada e si capotta, un morto e un ferito grave

Tragedia nel pomeriggio sulla Provinciale 5, fra Cavezzo e San Possidonio. Intorno alle ore 16.45 si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto nella zona di Disvetro, nei pressi dell'incrocio con via Ponte Pietra.

Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada e si è capottata in un campo al margine della carreggiata, terminando la propria corsa contro un albero.

A bordo vi erano due persone, ma per una di queste non vi è stato nulla da fare. I Vigili del Fuoco non hanno potuto fare altro che estrarre il corpo senza vita e affidarlo alle forze dell'ordine. Ferito gravemente l'altro occupante dell'auto, soccorso dal 118 anche grazie all'arrivo dell'elisoccorso da Bologna. é stato trasportato al Pronto Soccorso e al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto oltre a sanitari e pompieri anche la Polizia Locale, che ha svolto accertamenti e bloccato il traffico sulla Provinciale.