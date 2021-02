Maranello, grave un ciclista travolto da un'autocisterna

Un anziano è stato portato in ospedale in codice rosso, dopo essere stato schiacciato da un mezzo pesante. E' accaduto su via Claudia, alla rotatoria del Cavallino

Pochi minuti dopo le ore 9 si è verificato un grave incidente nel centro di Maranello, all'imbocco della rotatoria tra via Giardini e via Claudia. Un ciclista è stato investito da un'autocisterna che stava imboccando appunto via Claudia. L'uomo, un 79enne, è rimasto in parte schiacciato dal mezzo pesante e ha riportato un ferita molto grave ad una gamba.

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica e l'anziano è stato trasferito in ospedale con il codice di massima gravità.

I rilievi sono a cura della Polizia Locale, che ha anche gestito il traffico congestionato lungo le due principali arterie del paese, istituendo deviazioni sul posto.