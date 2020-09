Castelvetro, ciclista di 27 anni esce di strada e perde la vita in via Bionda

Oggi verso le 13.30 il 118 è stato chiamato ad intervenire sulle colline di Castelvetro, dove un ciclista è stato vittima di una caduta. È accaduto in via Bionda, in corrispondenza di una curva che verosimilmente il ciclista stava affrontando in discesa. Non si conosce al momento la dinamica di quanto accaduto, ma non sembrerebbero esserci altri veicoli coinvolti.

Il personale dell'ambulanza ed il medico fatto intervenire con l'elisoccorso hanno tentato di rianimare il giovane, un ragazzo di 27 anni originario del Mali, ma ogni sforzo è stato inutile.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale, che ha chiuso al transito la strada. Seguiranno aggiornamenti