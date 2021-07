Infortunio al Cimoncino, biker soccorso dall'eliambulanza

Un gruppo di amici nel pomeriggio di oggi ha affrontato in mountain bike il sentiero CAI 439 nei pressi del Cimoncino, nel comune di Fanano. Alcuni tratti di questo sentiero sono poco pedalabili con la bicicletta perché molto ripidi ed esposti e molti ciclisti in quei tratti scendono dalla loro bicicletta e transitano a piedi. Il gruppetto, arrivato in un tratto che corre affianco al Cimoncino, è sceso dalla bici per continuare a piedi, ma uno dei componenti, un uomo di 32 anni residente a Padova è stato colpito alla testa e all’occhio da un sasso caduto dall’alto, verosimilmente un distacco spontaneo.

Intorno alle 16.45 il 118 ha inviato sul posto la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te. Cimone, l’ambulanza di Fanano e i Vigli del Fuoco, che hanno fatto decollare anche loro elicottero da nucleo volo dell’aeroporto di Bologna. L’infortunato è stato raggiunto dalle squadre territoriali che dopo averlo valutato e medicato hanno attivato l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS.

L’equipaggio dell’elicottero 118 è stato sbarcato con il verricello in quanto la zona non era atterrabile. Visitato dal medico il paziente è stato recuperato, sempre con il verricello, e trasportato all’Ospedale di Pavullo in codice di bassa gravità.