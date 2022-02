Cade con violenza dagli sci e rompe il casco. Ferito 12enne durante gara

Durante una gara di sci a passo del Lupo questa mattina, poco dopo le ore 10.00 si è verificato un incidente.

Secondo quanto riportato un ragazzino 12 enne che stava gareggiando, si sarebbe scontrato contro l'ultima porta del percorso finendo rovinosamente a terra. L'impatto sarebbe stato così violento da rompere il casco che il giovane atleta indossava.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi e i carabinieri della stazione sciistica. Il 12 enne è stato medicato e trasportato in al Policlinico di Modena. Avrebbe riportato diverse fratture ma fortunatamente non è in pericolo di vita.