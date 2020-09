Cisterna di una ditta di spurghi si ribalta alla rotonda del Grappolo

Intervento dei Vigili del Fuoco alle 17.20 in supporto a Polizia Locale per un autocarro spurgo che si è ribaltato alla rotonda del Grappolo, tra via Vignolese e Tangenziale a Modena. Il conducente è stato assistito dal personale del 118, ma non ha riportato lesioni nell'incidente, tanto che non è stato necessario il trasporto in ospedale.

I pomppieri hanno verificato le condizioni sicurezza mezzo in attesa dei rilievi, mentre i tempi per la rimozione potrebbero essere lunghi. Inevitabili i disagi al traffico all'ora di punta, con rallentamenti su tutto l'anello della tangenziale e lungo le principali direttrici di accesso alla città.

Quasi in contemporanea si è verificato un incidente con un ferito anche in un altro tratto della Tangenziale, all'altezza dell'uscita 13 (stradello Anesino).