Auto nel fosso dopo un frontale a Cognento, grave un'automobilista

Questa mattina alle 7.50 si è verificato un incidente in via Jacopo da Porto Sud, a Cognento. Lo scontro ha coinvolto due auto, una Fiat e una Ford, in prossimità dell'incrocio con stradello Polezze.

I due mezzi si sono scontrati frontalmente, secondo una dinamica che è attualmente al vaglio della Polizia Locale. Entrambi sono finiti nel fosso a margine della carreggiata e la Ford si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i sanitari e il medico del 118, insieme con una squadra di Vigili del Fuoco.

Ad avere la peggio una donna di 57 anni che guidava l'auto ribaltata: la conducente è stata estratta dalle lamiere del mezzo grazie all'intervento dei pompieri, poi presa in cura dal personale sanitario. E' poi stata portata all'ospedale di Baggiovara in codice rosso. Solo qualche contusione per il 42enne alla guida della Fiat, a sua volta accompagnato al Pronto Soccorso per accertamenti.

Via Jacopo da Porto Sud è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.