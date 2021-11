Cognento, ciclista 70enne ferita nello scontro con un'auto

Intorno alle 17.30 di ieri si è verificato un incidente in strada Jacopo da Porto sud, nei pressi dell’incrocio con stradello Santa Marta, in località Cognento. Nello scontro sono state coinvolte una bicicletta condotta da una 70enne di origine moldava e una Volkswagen Golf guidata da una 48enne modenese. Entrambi i veicoli procedevano in direzione di Baggiovara.

Nello scontro la 70enne è finita a terra, riportando ferite di media gravità, ed è stata accompagnata all’ospedale di Baggiovara da un’ambulanza del 118. Non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dell’Infortunistica della Polizia locale di Modena, che, per svolgere gli accertamenti sull’accaduto, hanno chiuso al traffico per circa un’ora via Jacopo da Porto sud, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto da stradello Santa Marta a stradello Galassi.