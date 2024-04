Ennesimo incidente tra Colombaro e Castelnuovo, auto fuori strada e due feriti

Intorno alle dieci di questa mattina un incidente ha coinvolto due auto in via per Castelnuovo, la strada pronviciale che collega Colombaro a Castelnuovo. Lo scontro è avvenuto all'altezza del Centro di formazione tecnologica Cà Bella, in un tratto di strada rettilineo che è già stato teatro di numerosi incidenti. Due le auto coinvolte nell'impatto, a seguito del quale una delle auto è andata fuori strada e ha sfondato una recinzione finendo contro un albero.

Sul posto il 118 con due ambulanze e l'auto medica: due i feriti soccorsi, caricati in ambulanza e trasportati all'opsedale di Baggiovara, uno dei quali avrebbe riportato lezioni abbastanza gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le auto incidentate e i carabinieri che svolgono i rilievi e gesitscono la viabilità. La strada è rimasta chiusa al traffico per 45 minuti circa per consentire i soccorsi, ora si viaggia a senso unico alternato.