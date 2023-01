Esce di strada lungo la Complanare, ferita una giovane automobilista

Oggi pomeriggio poco prima delle ore 16 si è verificato un incidente lungo la Complanare di Modena. Un'auto è finita fuori strada nel tratto compreso tra lo svincolo di via Giardini e quello con la Modena-Sassuolo, in direzione nord, in quello che pare al momento essere stato un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Il suv Toyota è finito nel fosso al margine destro della carreggiata, per poi capottarsi in un campo dopo aver abbattuto alcuni arbusti. Al volante una giovane automobilista, che è stata soccorsa dal personale del 118. Una volta caricata a bordo dell'ambulanza, la 24enne è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara. La guidatrice è rimasta cosciente e non è apparsa in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, per agevolare i soccorsi ed effettuare i rilievi, prima del recupero del mezzo da parte del soccorso stradale. La viabilità è rimasta regolare su una sola corsia di marcia.