Concordia, auto si ribalta in via don Minzoni. Un ferito

Ieri sera poco prima delle 21 si è verificato un incidente a Concordia sulla Secchia. Un'auto si è capovolta su un fianco mentre percorrevia via don Minzoni, accanto all'argine del Secchia. Pare che si sia trattato di un incidente autonomo, la cui dinamica dovrà essere chiarita dai Carabinieri.

Il conducente è stato estratto anche grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno mandato sul posto due squadre da Carpi e Mirandola, per poi essere affidato al 118 e trasportato in ospedale. Non si trova in gravi condizioni.