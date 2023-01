Investito da una corriera a Formigine, muore qualche ora dopo in ospedale

L'investimento da parte di una corriera di linea è costato la vita ad uomo di 59 anni, residente nella parte reggiana del distretto ceramico. E' accaduto ieri, quando intorno alle ore 18 l'uomo è stato colpito da un autobus in manovra nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Formigine: il mezzo stava svolgendo il servizio come autobus sostitutivo sulla linea Formigine-Sassuolo, sulla quale i treni sono fermi da tempo per lavori.

In viale della stazione sono intervenute l'ambulanza e l'automedica del 118: il 59enne era ancora in vita ed è stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara. Tuttavia, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e qualche ora dopo è stato dichiarato il decesso.

Da chiarire le circostanze esatte dell'accaduto, sul quale è stata chiamata a fare luce la Polizia Locale di Formigine.