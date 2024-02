Auto impatta contro un ponticello, nulla da fare per l'81enne al volante

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Seconda vittima sulle strade modenesi in appena 12 ore. Dopo l'incidente costato la vita ad uno scooterista a Modena ieri sera, questa mattina in una tragica uscita di strada è deceduto un automobilista di 81 anni. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle ore 9 nelle campagne carpigiane, in via Chiesa Cortile.

L'uomo stava percorrendo la strada nel tratto rettilineo compreso tra via Dossi e la Statale Motta, quando - per cause da chiarire - è finito nel fosso sul lato sinistro della carreggiata. Sfortuna ha voluto che l'auto ha impattato contro un ponticello in cemento, causando gravissime lesioni al conducente.

L'81enne è stato soccorso dal personale dell'ambulanza e anche dall'elisoccorso fatto arrivare da Bologna: purtroppo però i tentativi di rianimazioni sono stati inutili.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e la Polizia Locale delle Terre d'Argine per i rilievi. La strada è stata chiusa al transito.