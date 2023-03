Auto si cappotta dopo uno scontro, ferita la conducente

Un incidente ha coinvolto due auto oggi pomeriggio in strada Curtatona, proprio all'incrocio con via Pica. E' accaduto intorno alle ore 18, quando si sono scontrate una Audi A5 e una Toyota Aygo, la prima che proveniva da via Pica e stava per svoltare a destra su strada Curtatona e la seconda che proveniva dalla Via Vignolese.

L'impatto non è stato per fortuna troppo violento, ma p bastato a far capottare l'utilitaria, che è finta su un fianco, parzialmente fuori strada. La donna a bordo dell'auto capottata è stata soccorsa dai sanitari del 118 e non pare aver riportato lesioni particolarmente significative. L'ambulanza l'ha accompagnata al Pronto Soccorso del Policlinico per accertamenti. Illesa invece la coppia di giovani a bordo dell'Audi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per coordinare i soccorsi ed eseguire i rilievi dell'incidente. L'incrocio dove è avvenuto l'impatto, per altro privo di segnaletica, è stato temporaneamente chiuso al transito.