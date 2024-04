Incidente di Guiglia: è Matteo Paganelli il 21enne deceduto

E' Matteo Paganelli, di 21 anni di Savignano, la vittima del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi di Guiglia.

Lo scontro frontale avvenuto in Via Passo Brasa con un'auto, una Fiat Doblò, non ha lasciato scampo al giovane che in sella alla suo moto è stato violentemente sbalzato a terra.

Inutili i soccorsi arrivati prontamente sul luogo dell'incidente con ambulanza e automedica e anche una squadra di Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme della moto che aveva intanto preso fuoco.