Vittima di un colpo di sonno abbatte un palo e un cartello, denunciata

È stata probabilmente colta da un colpo di sonno mentre era al volante: finita fuori strada, ha danneggiato un palo dell’illuminazione e un cartello stradale, restando inoltre ferita. Una 45enne modenese è stata sanzionata dalla Polizia locale di Modena dopo aver perso il controllo dell’auto nell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, avvenuto alle 3 della notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre all’altezza della rotatoria tra via Divisione Acqui e viale Menotti.

L’automobilista, residente in città, viaggiava sulla sua Volkswagen Polo in direzione del centro quando ha sbandato e si è schiantata sopra un’aiuola. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Infortunistica, che ha ricostruito la vicenda, sottoponendo la 45enne anche all’alcoltest (negativo). Gli operatori hanno contestato la violazione dell’articolo 141 del Codice stradale: secondo la normativa il conducente deve sempre conservare il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del mezzo entro i limiti del suo campo di visibilità e davanti a qualsiasi ostacolo prevedibile.

La sanzione amministrativa comminata ammonta a 56 euro, comprensivi dell’incremento dovuto al fatto che l’episodio è accaduto nelle ore notturne (dopo le 22 e prima delle 7). Per quanto riguarda i danneggiamenti del palo e del cartello, sarà avviato l’iter del risarcimento attraverso la copertura della polizza assicurativa della Golf.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo il sinistro la signora ha fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso, ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.