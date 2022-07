Grave una donna trovata riversa a terra in strada Contrada, indagini in corso

Ieri intorno alle 19.45 automobilisti di passaggio hanno segnalato al 118 la presenza di una persona riversa al margine della carreggiata in strada Contrada. La signora, una 59enne, presentava diverse ferite gravi ed è stata soccorsa dal personale sanitario e dal medico. Caricata in ambulanza, è poi stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Baggiovara. Non si conoscono al momento le sue esatte condizioni, ma il quadro sarebbe particolarmente grave.

Le circostanza di quanto accaduto sono un punto interrogativo. Al momento non vi sarebbero testimoni dell'accaduto: chi ha lanciato l'allarme ha soltanto notato la 59enne già a terra, accanto a quella che si pensa essere la sua bicicletta.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Modena, che ha raccolto i primi elementi utili, partendo dai danni alla bici e dagli eventuali segni trovati sull'asfalto. Al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di una caduta accidentale della ciclista o se per caso la donna sia stata investita da un veicolo in transito: in quel caso ci si troverebbe di fronte ad un pirata della strada con gravissime responsabilità.