Scontro frontale tra camion e auto, grave un'automobilista. Traffico bloccato

Intorno alle 7.15 di questa mattina si è verificato un grave incidente stradale su via Emilia Ovest nel tratto compreso tra la rotatoria di Marzaglia e la zona commerciale di Cittanova.

Le due vetture coinvolte, un camion che procedeva in direzione della città e un'auto che procedeva in direzione Reggio, per cause ancora in corso di accertamento si sarebbero scontrate frontalmente facendo finire il mezzo pesante nel fossato a bordo strada.

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 per prestare soccroso ai due conducenti, ferita gravemente la donna a bordo dell'auto che è stata estratta dal mezzo grazie all'intervento dei Vigili del fuoco e affidata ai sanitari, illeso invece il camionista. Sul posto anche la Polizia Municipale per i rillievi del caso e la gestione del traffico.

La viabilità è stata interrota dalle 7.30 di questa mattina e il traffico completamente deviato su altre vie, per poi essere riaperto a senso unico alternato intorno alle 8.40. Sarà necessario l'intervento di una gru per rimuovere il mezzo pesante e al momento non è possibile stimare una tempistica per la riapertura completa della statale.