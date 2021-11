Esce di strada con la sua auto, grave un 66enne di Soliera

Alle ore 22.30 circa di ieri sera si è verificato un incidente stradale con gravi conseguenze per un cittadino solierese, che si trovava a tranditare in zona Fazzano, frazione di Correggio. Il 66enne di Soliera ha perso il controllo dell'auto lungo la tangenziale, all’altezza dell’incrocio con via Fazzano, mentre procedeva in direzione Carpi.

La sua Alfa 156, per cause al vaglio dei Carabinieri, è finita fuori strada impattando contro la segnaletica stradale. L’uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale a Reggio Emilia in codice rosso: ha riportato traumi molto gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Reggio Emilia per la messa in sicurezza del mezzo.