Auto si ribalta sulle colline di Marano, conducente ferito

Questa mattina intorno alle 10.20 si è verificato un grave incidente sulle colline di Marano sul Panaro. Un'auto è uscita di strada mentre percorreva via Frignanese, nei pressi di Festà: il mezzo si è ribaltato sul fianco, fermandosi al centro della carreggiata.

Insieme al 118 sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, che tagliato le lamiere del mezzo per estrarre il conducente, poi trasportao in ospedale. Non ha riportato lesioni troppo gravi.

Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità la Polizia Locale delle Terre di Castelli.