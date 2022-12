Schianto in via Fratelli Rosselli, due feriti gravi in piena notte

La scorsa notte intorno all’1.30 si è verificato un grave incidente in via Fratelli Rosselli. Protagonista un'auto con a bordo due persone che viaggiava in direzione della periferia e che, per ragioni da accertare, è uscita di strada in corrispondenza dell'incrocio con via Forlì.

Al volante si trovava un 33enne bolognese, residente in un comune della provincia, che trasportava una 36enne originaria del Brasile e residente a Modena, nonchè proprietaria del veicolo. L’auto, che era sotto sequestro amministrativo,ha sbandato per ragioni ancora da verificare. Sul posto sono intervenute le pattuglie dell’Infortunistica della Polizia locale che stanno svolgendo gli accertamenti, ancora in corso, sulla dinamica.

Nello schianto il 33enne ha riportato lesioni gravi ed è stato accompagnato da un’ambulanza e dal medico del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Baggiovara; ferita, ma in maniera meno grave, anche la 36enne.

In ospedale il conducente sarà sottoposto agli esami clinici di legge finalizzati a verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'incidente.