L'incidente, il figlio in ospedale e il Carabiniere: ma è una truffa ai danni di un'anziana

Nel tardo pomeriggio di ieri, una pensionata 83enne di un centro cittadino della provincia di Modena è stata vittima di un tentativo di truffa telefonica. Un sedicente appartenente all'Arma dei Carabinieri l'ha contattata, informandola falsamente che suo figlio era rimasto vittima di un incidente stradale ed era stato ricoverato al policlinico di Modena.

Il Tentativo di Raggiro

Il truffatore, approfittando della situazione emotiva della donna, le ha richiesto di pagare una cauzione per evitare l'arresto del figlio, presunto responsabile dell'incidente. Le ha quindi indicato di recarsi all'Ufficio Postale per prelevare una somma da consegnare a un finto carabiniere che l'avrebbe raggiunta allo sportello del Postamat.

L'Intervento dei Parenti

Fortunatamente, la pensionata ha confidato la sua disperazione ai parenti presenti, che si sono subito resi conto del tentativo di truffa. Il truffatore, capendo di essere stato scoperto, ha interrotto la comunicazione e non ha portato a termine il suo intento. Il fatto è stato immediatamente denunciato alla Stazione dei Carabinieri, che ha avviato le indagini.

L'Arma dei Carabinieri e la Prevenzione delle Truffe

Questo episodio è un esempio classico di truffa ai danni degli anziani, messa in atto da malviventi senza scrupoli che spesso utilizzano i social media per ottenere informazioni sulle loro vittime. Sebbene i tentativi di truffa siano frequenti, la percentuale di successo è in diminuzione grazie agli incontri informativi organizzati dall'Arma dei Carabinieri con i cittadini, che hanno migliorato la conoscenza dei metodi di prevenzione.

Le forze dell'ordine ricordano che non chiedono mai denaro telefonicamente per risolvere situazioni legali. In caso di ricezione di simili richieste, si tratta sempre di un tentativo di truffa. È fondamentale denunciare immediatamente questi episodi per contribuire alla sicurezza della comunità.