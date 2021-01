Auto nel fosso a Finale Emilia, ferite madre e figlia

Questa mattina intorno alle ore 10 il 118, i carabinieri della stazione di San Martino Spino e i Vigili del Fuoco sono intervenuti alle porte di Finale Emilia, lungo via Argine Sinistro Panaro, dove era stata segnalata un’autovettura fuoristrada. Il veicolo, una Lancia Ypsilon, era scivolata lungo una scarpata finendo la corsa in un fossato pieno di arbusti.

Alla guida vi era una 62enne di Finale Emilia con a bordo la figlia 43enne. Entrambe sono state soccorse, estratte e poi accompagnate in ospedale per accertamenti. Avrebbero riportato solo contusioni non particolarmente gravi.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.