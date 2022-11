Auto contro un albero a Finale Emilia, nulla da fare per una 50enne

Grave incidente verso le ore 5:45 di questa notte sulla Strada Provinciuale 10 tra Finale Emilia e la località Scortichino.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che un'auto guidata da una donna di 50 anni sia uscita di strada per andare a schiantarsi contro un albero sulla sp10 nel tratto compreso tra via Sant'Elia e via Serraglio, nello scontro non sarebbe quindi coinvolti altri mezzi o persone. Nonostante le squadre di soccorso siano giunte rapidamente sul posto per la donna alla guida non c'era più nulla da fare.

I Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo e messo in sicurezza il veicolo.