Ragazzo scomparso nelle acque del Secchia, ricerche in corso a Marzaglia

A quanto si apprende nel pomeriggio di oggi, un ragazzo di 19 anni, di origine straniera, sarebbe caduto nel fiume Secchia all’altezza di Marzaglia e di lui si sarebbero perse le tracce.

Il giovane si trovava presso il fiume con un amico per passare un pomeriggio lungo il Secchia in corrispondenza della briglia di Marzaglia, a pochi metri dal ponte della via Emilia.

Stando a quanto riferito il ragazzo si sarebbe tuffato nelle acque vorticose senza più riemergere. L’amico che si trovava sulla riva non vedendolo più si sarebbe recato nell’abitato di Marzaglia per chiedere aiuto e facendo scattare i soccorsi.

Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco con sommozzatori ed elicottero (il nucleo soccorso subacqueo acquatico) e starebbero anche monitorando la zona con l’utilizzo di droni

I sommozzatori stanno ora scandagliando una buca, nella quale il giovane si sarebbe tuffato, ma le ricerche proseguono anche in alcuni tratti più a valle verso le casse d’espansione. Sul posto anche la Polizia di Stato e i sanitari del 118. ++ Seguiranno aggiornamenti ++