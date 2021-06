Auto fuori strada lungo la Giardini, due feriti a Serramazzoni

Incidente questa mattina poco prima delle ore 8 lungo la SP 3, via Giardini. Una Fiat Panda è uscita di strada in zona Fondaccia, nei pressi dell'incrocio con via Casa Naldi. L'auto si è capottata finendo in un pendio boscoso,

Fortunatamente le due persone che si trovavano a bordo sono uscite autonomamente dal mezzo e sono poi state soccorse dal 118, intervenuto con due ambulanze e con l'automedica. Non sarebbero in condizioni particolarmente gravi.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e il recupero del mezzo incidentato.