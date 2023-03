Incidente fra auto e camion, un ferito e Fondovalle Panaro bloccata

Un incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 9.40 ha causato un ferito e notevoli disagi alla circolazione lungo la Fondovalle Panaro (via Frignanese). Lo scontro si è verificato all'ingresso dell'abitato di Tavernelle, all'incrocio con via Gramsci e ha coinvolto un'autobotte e una Opel Agila, che hanno impattato lateralmente.

Nello scontro è rimasto ferito il conducente dell'auto, un uomo di 84 anni. L'anziano è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure del 118. I sanitari hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza, che ha caricato il paziente per poi trasferirlo in volo all'ospedale di Baggiovara. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia Locale delle Terre di Castelli, che ha effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro. Si segnalano code im abo i sensi di marcia lungo via Frignanese.