Incidente tra due auto a Formica, tre persone in ospedale

Ieri sera intorno alle ore 20.15 si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto a Formica di Savignano, in una zona non nuova a fatti di questo tipo. Lo scontro - la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine - è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Claudia e via Tavoni, importante snodo per la viabilità della zona.

Tre le persone coinvolte nell'impatto fra i veicoli, che sono state prontamente soccorse dal 118. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l'automedica, seguite poi dall'elisoccorso, fatto giungere da Bologna.

L'eliambulanza ha trasportato all'Ospedale di Baggiovara il paziente in condizioni più gravi, mentre gli altri due sono stati ricoverati in ambulanza, sempre presso l'ospedale modenese. Per i feriti sospette fratture e lesioni abbastanza serie, ma nessuno di loro è stato giudicato in pericolo di vita.

Sul posto anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.