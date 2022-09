Urta le barriere della ciclabile e si ribalta, automobilista ferita a Magreta

Intorno alle 10.30 si è verificato un oincidente in via Mazzacavallo, la strada che collega le frazioni formiginesi di Magreta e Corlo. Una Fiat Panda condotta da una donna si è capovolta su un fianco mentre procedeva verso Magreta all'altezza dello stabilimento AIA.

Da una prima ricostruzione pare che la signora abbia perso il controllo impattando contro le barriere che separano la strada dalla ciclabile. Il cordolo in cemento avrebbe fatto da trampolino portando così al cappottamento dell'auto. Non risultano altri mezzi coinvolti.

La conducente è stata soccorsa dal personale del 118 con il supporto dei Vigili del Fuoco. Caricata in ambulanza è poi stata trasportata all'ospedale di Baggiovara: non si hanno certezze sulle sue condizioni, ma al momento non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia Locale di Formigine che ha chiuso al transito via Mazzacavallo deviando i veicoli su percorsi alternativi.