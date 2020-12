Incidente sulla Romana Nord, veicoli in fiamme e feriti

Poco prima delle ore 17.30 di oggi si è verificato un grave incidente lungo strada Statale Romana Nord, a Fossoli di Carpi. I veicoli coinvolti, due auto e un furgone, si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con via dei Grilli, ma l'esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora nota. Dopo l'impatto i mezzi hanno preso fuoco.

Fortunatamente le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo prima di essere raggiunte dalle fiamme. Sul posto è accorso il 118 con tre ambulanze, ma non dovrebbero esserci feriti in condizioni gravi. Tra loro anche una donna incinta. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza i mezzi.

La Polizia Locale delle Terre d'Argine ha completamente chiuso al transito la Statale, deviando il traffico su altri percorsi. Seguiranno aggiornamenti

