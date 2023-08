Auto si schianta contro un albero sulla Romana Nord, gravissimo il conducente

Oggi pomeriggio intorno alle ore 14.00 si è verificato un incidente lungo la Statale Romana Nord. Un'auto che procedeva in direzione di Fossoli è uscita di strada per cause ancora da chiarire, poco prima dell'incrocio con via dei Grilli. La Kia Rio si è schiantata violentemente contro un albero sul margine destro della carreggiata.

A bordo si trovava solamente il conducente, che a seguito dell'impatto frontale ha riportato ferite particolarmente gravi. L'uomo, un 71enne, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e in seguito dall'elisoccorso fatto arrivare da Bologna. Le condizioni dell'automobilista sarebbero particolarmente critiche.

I rilievi e la gestione della viabilità sono stati eseguiti dalla Polizia Locale delle Terre d'Argine. Sul posto anche i CarabinieriCarabinieri e i Vigili del Fuoco.