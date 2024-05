Incidente frontale su via Emilia Est: due persone incastrate tra le lamiere

Questa notte, poco dopo le 2:30, un tragico incidente frontale si è verificato lungo via Emilia Est, proprio all'altezza del ponte di Sant'Ambrogio a Modena.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture che hanno subito gravi danni.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno lavorato in sinergia con il personale del 118 per liberare le due vittime intrappolate tra le lamiere dei mezzi. Dopo un'operazione di soccorso delicata, entrambe le persone sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La situazione è stata ulteriormente complicata dalla presenza di una delle auto alimentata a GPL, richiedendo un'attenzione particolare durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, con pattuglie del 112, per garantire la gestione del traffico e l'assistenza necessaria.