Porsche finisce fuori strada e provoca una fuga di gas, fetito un 47enne

Nel cuore della notte appena trascorsa, poco dopo le 3.30 di oggi, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Albinea (RE), sono intervenuti lungo la provinciale 486R all'altezza della frazione Veggia di Casalgrande (RE) dove si è verificato un incidente stradale in conseguenza del quale un a 47enne di Modena è rimasto ferito.

I carabinieri, a causa di una copioso fuoriuscita di gas da un metanodotto della SNAM contro il quale l’auto si è schiantata, con il supporto dei colleghi di Castellarano e Casalgrande hanno chiuso la strada in ambo i sensi di marcia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo alla guida di un Porsche Carrera stava percorrendo la Provinciale quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e schiantandosi proprio contro uno scambiatore del metanodotto. A seguito dell’incidente il 47enne in condizioni di media gravità, non in pericolo di vita, è stato condotto dai sanitari inviati dal 118 in ospedale dove si trova ricoverato.

Sul posto insime ai pompieri anche il personale della società gas. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire la riparazione dell'impianto.