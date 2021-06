Scontro tra scooter e furgone in Via Emilia Est, grave un 65enne

Intorno alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, a Modena, in zona San Lazzaro, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone e uno scooter condotto da un 65enne.

I mezzi stavano procedendo su Via Emilia Est in direzioni opposte, quando il furgone, intento ad immettersi in Via Valdrighi, ha impattato lo scooter: l'esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale.

Il conducente del motoveicolo è stato soccorso immediatamente dal personale del 118, intervenuto con un'ambulanza e un'auto medica, ed è stato trasportato al Policlinico di Modena in condizioni che paiono essere gravi. Stabili invece le condizioni del conducente del furgone, un 30enne.

La viabilità è stata interrotta sul tratto interessato dallo scontro, ed il traffico è stato deviato su via San Giovanni Bosco.