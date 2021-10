Tamponamento a Ganaceto, automobilista ferita sulla Nazionale per Carpi

Un'automobilista è rimasta ferita seriamente a seguito di un tamponamento, avvenuto sulla strada Nazionale per Carpi. Intorno alle 13.30 di oggi, infatti, due auto sono state coinvolte in un incidente tra Ganaceto e Appalto, a pochi metri dal semaforo della Nazionale all'incrocio con strada Gherlino.

Ad avere la peggio la donna alla guida della Ford che ha tamponato la Hyundai che la precedeva, per ragioni in via di accertamento. Oltre all'ambulanza di Soliera è intervenuto anche l'elisoccorso: la donna, rimasta cosciente, è stata stabilizzata e caricata a bordo per poi essere trasferita in ospedale. Ha riportato lesioni serie, ma non parrebbe in pericolo di vita.

La gestione del sinistro è ad opera della Polizia Locale di Modena. Il traffico è regolato a senso unico alternato, con rallentamenti in ambo i sensi di marcia.