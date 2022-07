Furgone si schianta e rompe un tubo del gas, due feriti lievi

Poco prima della mezzanotte di ieri si è verificato un incidente nei pressi di Ciano di Zocca. Un furgone che stava percorrendo la Provinciale 25 ha perso il controllo, per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine, e ha urtato prima contro alcune auto in sosta, per poi terminare la propria corsa contro una tubatura del gas che serve un condominio. Tubazione che è stata divelta e ha provocat una fuoriuscita di gas.

Fortunatamente le conseguenze sono state minimen, nonostante la dinamica altamente rischiosa di quanto accaduto. Le due persone a bordo del furgone sono state soccorse dal 118: i sanitari hanno medicato ferite lievi.

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per intercettare la fuga di gas e il problema è poi stato definitivamente risolto dall'intervento dei tecnici dell'azienda fornitrice del servizio. I rilievi sono stati dei Carabinieri.