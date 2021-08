Incidente in moto, 49enne muore durante le vacanze in Puglia

L'impatto contro un'auto non gli ha lasciato scampo. Ha perso la vita un motociclista di 49 anni, Gianpiero Barletta, originario di Latiano e residente a Piumazzo di Castelfranco Emilia, coinvolto in uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 21:45 di ieri (mercoledì 4 agosto) sulla strada provinciale che collega Latiano a Torre Santa Susanna, nell'agro di Torre.

L'uomo, alla guida di una Yamaha, per cause da accertare è entrato in collisione con una Kia condotta da un 70enne originario di Latiano, ma residente all'estero. Nulla da fare per il motociclista, sbalzato sull'asfalto. Nessuna conseguenza, invece, per l'automobilista.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco, per illuminare l'area.

(fonte Brindisireport.it)