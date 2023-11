Ennesimo incidente in via Giardini, motociclista ferito all'incrocio con via Panni

Ieri sera via Giardini è stata teatro dell'ennesimo incidente: è accaduto all'incrocio con via Panni, dove purtroppo i sinistri stradali si alternano con preoccupante regolarità, al pari della vicina intersezione con via Varoli. Ieri intorno alle ore 21 si sono scontrate una moto e un'auto. Secondo quanto stato possibile ricostruire, l'automobilista a bordo di una Toyota Aygo che proveniva dal centro ha iniziato una svolta a sinistra per entrare in via Panni e in quel momento ha impattato frontalmente una moto che percorreva la Giardini in direzione opposta. La moto è poi finita anche contro un'auto ferma all'incrocio in attesa della precedenza.

L'impatto è stato violento e il centauro è stato sbalzato di sella, ricadendo sull'asfalto ad una certa distanza dai mezzi incidentati. L'uomo è stato soccorso dai sanitari e dal medico del 118, per poi essere trasportato all'Ospedale di Baggiovara. Ha riportato diversi traumi, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità.

La situazione di quel tratto particolare di strada preoccupa i residenti della zona, troppo spesso abituati ad assistere a scontri lungo via Giardini, spesso con feriti. Un tratto di strada ampio e privo di ostacoli che viene percorso ad alte velocità: una situazione che potrà essere in qualche modo mitigata dalla rotatoria che sarà realizzata prossimamente a qualche centinaio di metri (all'intersezione con via dello Zodiaco), ma che probabilmente merita una riflessione più approfondita.