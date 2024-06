Scontro tra un furgone e Gigetto, bloccato il passaggio a livello di strada Contrada

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina intorno alle ore 8.20 si è verificato un incidente all'altezza del passaggio a livello della linea Modena - Sassuolo in strada Contrada. Da una prima ricostruzione, un furgone avrebbe tentato un passaggio azzardato proprio nel momento in cui sopraggiungeva il treno che viaggiava in direzione di Modena.

Fortunatamente l'impatto è stato abbastanza lieve e il conducente del furgone non ha riportato ferite. Tuttavia il convoglio si è dovuto fermare e questo ha paralizzato la circolazione, sia stradale che ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della PolFer e della Polizia Locale, supportati dal personale di FER. I passeggeri del treno, per lo più studenti, sono stati recuperati da un autobus sostitutivo e hanno così potuto proseguire il viaggio seppur con un forte ritardo. Il treno è ripartito e la circolazione è tornata regolare soltanto alle ore 9.40.