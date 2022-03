Ciclista ferito dopo lo scontro con un camion nelle campagne di Bomporto

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio intorno alle 16.30 alle porte di Gorghetto di Bomporto. Un ciclista è stato urtato da un camionall'incrocio tra via Padella e via Prati Livelli.

Da una prima ricostruzione è emerso che il camion stava percorrendo via Padella in direzione di San Pietro in Elda quando si è trovato di fronte il ciclista che da via Prati Livelli si stava immettendo su via Padella. La prontezza del conducente del mezzo pesante gli ha permesso di sterzare bruscamente a sinistra: il camion è finito nel fosso, ma quantomeno l'impatto con la bicicletta è stato molto limitato.

Il ciclista ferito è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Sul posto è stato chiamato anche l'elisoccorso da bologna, ma dopo un consulto medico l'equipaggio è rientrato alla base. Il paziente è infatti stato portato in Ospedale a bordo dell'ambulanza e non si trova in pericolo di vita. Illeso il camionista.

I rilievi dell'incidente sono a cura della Polizia Locale dell'Unione del Sorbara, che ha temporaneamente chiuso al traffico via Padella.