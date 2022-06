Scontro tra auto nella notte, 3 i feriti

E' da poco passata la mezzanotte quando si verifica un grave incidente in località Guiglia. Per cause ancora in corso di accertamento, da quanto si apprende dai Vigili del Fuoco, due autovetture si sarebbero scontrate frontalmente sulla via Marano.

All'interno dei due mezzi erano presenti 3 persone, tutte ferite e trasportate dai sanitari del 118 in ospedale. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco per estrarre le persone dai veicoli e la Polizia Locale per i rillievi del caso e scomberare la strada dai numerosi detriti.