Assalto armato ad un portavalori, incidenti e mezzi in fiamme. Chiusa l'Autosole

Intorno alle ore 20.30 si è scatenato il caos nel tratto dell'Autostrada A1 che attraversa i territori di San Cesario e Castelfranco Emilia, in entrambe le corsie di marcia. Diversi mezzi sono stati coinvolti in più incidenti e hanno preso fuoco, sia camion che automobili. Si è trattato di un tentativo di rapina a mano armata ad un furgone portavalori, che ha creato danni enormi coinvolgendo molti veicoli. L'esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione: la priorità ora viene data ai soccorsi.

Gli episodi sono avvenuti a diversa distanza l'uno dall'altro. La scorribanda sarebbe avvenuta nella corsia sud (direzione Bologna) e i malviventi sarebbero poi fuggiti a mani vuote.

Sul posto sono accorsi i soccorsi del 118, con anche l'eliambulanza, e i Vigili del Fuoco, oltre alla Polizia Stradale. Non si segnalano al momento feriti, mentre i pompieri sono impegnati nel domare le fiamme che hanno coinvolto una decina di veicoli.

Si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Modena Sud e Valsamoggia.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda in direzioni di Milano e 2 km di coda verso Bologna. Chi è in direzione di Milano uscita obbligatoria a Valsamoggia o in alternativa a Bologna Borgo Panigale sulla A14 e attraverso la statale 9 via Emilia rientrare sulla A1 a Modena sud . Chi è in viaggio verso Bologna uscita obbligatoria a Modena sud dove si segnala 1 km di coda e rientro in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia.

++ Notizia in aggiornamento ++