Due auto si scontrano e prendono fuoco, paura a Fiumalbo

Oggi poco dopo le ore 16 si è verificato un incidente lungo la statale dell'Abetone, in localita Fenecchio di Fiumalbo. Per ragioni al momento non note, due auto si sono scontrate frontalmente e in seguito all'impatto hanno preso fuoco.

Fortunatamente l'incidente non è stato tale da bloccare gli occupanti dei due mezzi all'interno: tutte le persone coinvolte sono riuscite ad uscire per tempo dalle auto.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza le auto danneggiate. ma è stato ovviamente necessario chiudere al transito la Statale per circa un'ora. Sul posto anche i sanitari 118 e la Polizia Locale.