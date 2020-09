Due pedoni investiti all'uscita del supermercato, caccia all'auto-pirata

Pochi minuti dopo le ore 18 di oggi, sotto il diluvio torrenziale che stava abbattendosi sulla città, due persone sono state investite da un'auto davanti al centro commerciale La Rotonda. E' accaduto in via Casalegno, sulle strisce pedonali che conducono al parcheggio coperto.

Un uomo e una donna sono stati urtati da un'auto - una Lancia - che procedeva in direzione di via Morane. Secondo quanto riferito dai testimoni, l'impatto è stato violento ed evidente, ma l'automobilista ha ignorato l'accaduto. Dopo una prima frenata ha accelerato e ha imboccato via Mattarella dileguandosi.

Ad avere la peggio l'uomo, sulla settantina, che è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasferito all'ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero particolarmente gravi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha ascoltato i testimoni e visionato i filmati delle telecamere del centro commerciale per rintracciare nel più breve tempo possibile l'auto-pirata.